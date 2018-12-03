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Роббен розповів про найважчий момент кар'єри в Баварії

20:48 286 Читать на русском
Роббен розповів про найважчий момент кар'єри в Баварії
Ар'єн Роббен / фото із соцмереж

Півзахисник Баварії Ар'єн Роббен зізнався, що поразки у фіналах Ліги чемпіонів в 2010-му і 2012-му роках сильно на нього тиснули.

"Перед фіналом 2013 року з Борусією Д тиск був неймовірним. Хоча у мене був позитивний настрій, я був впевнений у нашій перемозі.

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Однак в той же час думав: "Я не можу зіграти в трьох фіналах Ліги чемпіонів і все програти". Ніхто не хоче такої мітки на кар'єрі. Всі б говорили: "Він багато чого досяг, але Лігу чемпіонів так і не виграв", – цитує Роббена Four Four Two.

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В нинішньому сезоні Роббен відграв 13 матчів у складі Баварії, в яких забив 5 голів.

Теги
Ар'єн Роббен Ар'єн Роббен Баварія Баварія Німеччина
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