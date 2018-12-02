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Роббен підтвердив, що покине Баварію влітку

19:13 283 Читать на русском
Роббен підтвердив, що покине Баварію влітку
Ар'єн Роббен / фото із соцмереж

Півзахисник Баварії Ар'єн Роббен повідомив про те, що покине клуб після закінчення цього сезону.

"Це мій останній сезон в Баварії. Я провів у цьому клубі чудові 10 років. Однак настав час попрощатися", – цитує Роббена Bild.

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34-річний Роббен провів за Баварію 198 матчів в Бундеслізі, забивши в них 98 голів. Разом з командою він 7 разів ставав чемпіоном Німеччини, а також виграв Лігу чемпіонів в сезоні 2012-2013. У нинішньому розіграші Бундесліги він зіграв в 9 матчах, забивши три голи.

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Теги
Німеччина Ар'єн Роббен Ар'єн Роббен Баварія Баварія
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