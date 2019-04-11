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Роббен оцінив свої шанси вийти на поле в цьому сезоні

20:45 71 Читать на русском
Роббен оцінив свої шанси вийти на поле в цьому сезоні
Ар'єн Роббен / соцмережі

Вінгер Баварії Ар'єн Роббен розповів про вірогідність зіграти в сезоні 2018/19.

"Не впевнений, що зможу знову зіграти за Баварію в цьому сезоні. Це мене засмучує, тому що не виходить визначити, що зі мною таке.

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Моє майбутнє? Є запити і дзвінки від інших клубів. Я хочу знову тренуватися протягом тривалого періоду часу", – цитує Роббена Sky Sport.

Контракт голандця з мюнхенським грандом завершується цього літа. Раніше повідомлялось, що вінгер покине клуб після 10 років перебування в ньому.

Теги
Німеччина Ар'єн Роббен Ар'єн Роббен Баварія Баварія
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