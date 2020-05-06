Роббен отримав шалену пропозицію з-за океану – торік вінгер завершив кар'єру

Колишній півзахисник збірної Нідерландів Ар'єн Роббен може відновити ігрову кар'єру. Йому пропонують солідний контракт.

Екс-вінгер Челсі, мадридського Реала та Баварії близький до повернення на поле, стверджує VTBL.

Роббен заявив про бажання відновити кар'єру

36-річний Роббен потрапив до сфери зацікавлень бразильського Ботафого. Контакт із ветераном підтвердив віце-президент "Одинокої Зірки" Рікардо Ротенберг. Нідерландець, за словами функціонера, отримав щедру пропозицію.

"Я зв'язався з Роббеном, і ми зробили йому пропозицію. Він був у захваті від неї. Це буде нелегко, адже Ар'єн не грав упродовж певного часу, однак, якщо він вирішить повернутися у футбол, то заробить у нас в 4 рази більше, ніж деінде", – заявив Ротенберг.

Ар'єн Роббен є вихованцем нідерландського Гронінгена. Потім він виступав за ПСВ, Челсі, мадридський Реал і Баварію. У кожній з країн вінгер встиг стати чемпіоном, а в складі мюнхенців тріумфував і в Лізі чемпіонів 2012/13.

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