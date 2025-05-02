Роббен став новим наставником Гронінгена U-14 інформує офіційний сайт клубу. Гронінген є рідним клубом для Ар'єна – у ньому він починав і закінчував свою ігрову кар'єру. Останні кілька сезонів Роббен працював з іншими молодіжними командами клубу.

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"Той факт, що нам вдалося зацікавити Ар'єна Роббена в роботі на посаді головного тренера команди нашої Академії, природно, вселяє в нас почуття гордості. Досвід Ар'єна не потребує додаткових пояснень, але як тренер він також справив сильне враження з самого початку своєї роботи з нами", – заявив керівник відділу розвитку футболу Байрон Баккер.

Нагадаємо, що Роббен є легендою Баварії, але також залишив помітний слід у ПСВ, Челсі та Реалі. Він вигравав чемпіонати Нідерландів, Англії, Іспанії, Німеччини, а також забивав переможний гол у фіналі Ліги чемпіонів 2013 року.

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