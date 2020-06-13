Роббен однозначно оцінив імовірність свого повернення в Баварію – ветеран вже рік не виходив на поле

Нідерландський вінгер Ар'єн Роббен своїми тренуваннями на базі Баварії спровокував питання про повернення в склад мюнхенців.

"Я повинен вас розчарувати. Моє повернення в Баварію неможливе, це сто відсотків. Я тренуюся два-три рази на тиждень і хотів би продовжувати займатися цим в майбутньому. Мені це дуже подобається, і я хочу залишатися у формі. Я дуже вдячний клубу за надану мені можливість займатися на базі.

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Щодо повернення на поле – ти ніколи не знаєш. Я не хочу говорити так чи ні зараз. Я разом із сім'єю планую переїхати в Нідерланди до кінця місяця. Побачимо все інше. У будь-якому разі я завжди буду залишатися на зв'язку з Баварією", – заявив Роббен в коментарі Sport1.

Нагадаємо, 34-річний ветеран минулого літа оголосив про завершення кар'єри, однак пізніше робив натяки на повернення після 12 місяців паузи.

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