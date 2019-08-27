toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ НЕЙМАР ШАХТАР ДИНАМО

Роббен не виключає можливість відновлення кар'єри

17:25 643 Читать на русском
Роббен не виключає можливість відновлення кар'єри
Ар'єн Роббен / ФК Баварія

Атакувальний півзахисник Ар'єн Роббен, який у липні оголосив про завершення кар'єри, допускає імовірність повернення на поле.

Нагадаємо, Роббен виступав за Гронінген, ПСВ, Челсі, Реал та Баварію, яка і стала його останнім клубом. В липні 35-річний голландець завершив професіональну кар'єру, ставши чемпіоном всіх країн, у яких грав.

Руні знову вскочив у гречку та отримав від власної дружини ультиматум, який ризикує поховати кар'єру

"Повернення на поле? Ніколи не кажи ніколи. Можливо, за місяць-два в мене виникне відчуття, що я сумую за футболом, і вирішу, що настав час повернутися. Шанси на це не дуже високі, але все може трапитися.

Рішення про завершення кар'єри – найскладніше, яке я коли-небудь приймав", – цитує Роббена AS.

"Кращий, ніж Мессі і Роналду": "скляний" Ар’єн Роббен – десятки жорстоких травм, ренесанс у Баварії і гол у фіналі ЛЧ

blog_ava
Шапаренко має пропозиції з топ-чемпіонатів
13:18
4323
Теги
Світ Нідерланди Нідерланди Ар'єн Роббен Ар'єн Роббен Баварія Баварія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
18
хв
Монпельє
20:00
Ліон
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук