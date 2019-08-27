Роббен не виключає можливість відновлення кар'єри

Атакувальний півзахисник Ар'єн Роббен, який у липні оголосив про завершення кар'єри, допускає імовірність повернення на поле.

Нагадаємо, Роббен виступав за Гронінген, ПСВ, Челсі, Реал та Баварію, яка і стала його останнім клубом. В липні 35-річний голландець завершив професіональну кар'єру, ставши чемпіоном всіх країн, у яких грав.

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"Повернення на поле? Ніколи не кажи ніколи. Можливо, за місяць-два в мене виникне відчуття, що я сумую за футболом, і вирішу, що настав час повернутися. Шанси на це не дуже високі, але все може трапитися.

Рішення про завершення кар'єри – найскладніше, яке я коли-небудь приймав", – цитує Роббена AS.

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