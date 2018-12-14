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Роббен не допоможе Баварії до кінця року

15:56 175 Читать на русском
Роббен не допоможе Баварії до кінця року
Ар'єн Роббен / фото: ФК Баварія

Півзахисник Баварії Ар'єн Роббен більше не вийде на поле у 2018 році.

Наставник Баварії Ніко Ковач у найближчих матчах змушений буде обійтись без Ар'єна Роббена. 34-річний голландець відчуває проблеми зі стегном та пропустить залишок року, повідомляє офіційний сайт мюнхенського клубу.

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Таким чином Роббен пропустить поєдинки проти Ганновера, РБ Лейпциг та Айнтрахта. До слова, нещодавно голландець підтвердив, що покине Баварію по завершенні сезону 2018/19.

В поточному сезоні Роббен провів 9 матчів у Бундеслізі та забив 3 голи. Баварія після 14 турів посідає 3 місце в чемпіонаті, відстаючи від Борусії Д на 9 очок.

Німеччина15 турАВД-Арена (Гановер )

Ганновер - Баварія: Субота 15 грудня 2018

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