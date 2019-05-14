toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Німеччина
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ ШАХТАР - ДИНАМО

Роббен: Можу грати ще 4 чи 5 років

14 травня 11:47 419 Читать на русском
Роббен: Можу грати ще 4 чи 5 років
Ар'єн Роббен / AS

Вінгер Баварії Ар'єн Роббен розповів, скільки ще планує виступати у професіональному футболі.

"Я хочу грати, але мені важливо не отримати травму, через яку я пропущу півроку або кілька невеликих пошкоджень. Вважаю, що можу грати ще протягом чотирьох або п'яти сезонів.

Роббен провів 700-й матч у кар'єрі – він вперше вийшов на поле у цьому році

Всю кар'єру я звик битися за трофеї, тому не знаю, чи зможу я грати в команді, яка бореться за 6-8 місце", – наводить слова Роббена Kicker.

Чинний контракт Роббена з Баварією добігає кінця, і в червні він отримає статус вільного агента. У поточному сезоні 35-річний гравець провів 17 поєдинків у футболці мюнхенців, відзначившись п'ятьма голами і двома ассистами.

Від Буффона до Роббена – символічна збірна гравців, які влітку 2019 року можуть стати вільними агентами

blog_ava
Маліновський може перейти у Наполі
12:39
4034
Теги
Німеччина Баварія Баварія Ар'єн Роббен Ар'єн Роббен
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Чорноморець – Карпати та ще два матчі УПЛ. Анонс
    Україна — 08:004225 Чорноморець – Карпати та ще два матчі УПЛ. Анонс
18
год
:
49
хв
Львів
17:00
Зоря
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук