Роббен: Можу грати ще 4 чи 5 років

Вінгер Баварії Ар'єн Роббен розповів, скільки ще планує виступати у професіональному футболі.

"Я хочу грати, але мені важливо не отримати травму, через яку я пропущу півроку або кілька невеликих пошкоджень. Вважаю, що можу грати ще протягом чотирьох або п'яти сезонів.

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Всю кар'єру я звик битися за трофеї, тому не знаю, чи зможу я грати в команді, яка бореться за 6-8 місце", – наводить слова Роббена Kicker.

Чинний контракт Роббена з Баварією добігає кінця, і в червні він отримає статус вільного агента. У поточному сезоні 35-річний гравець провів 17 поєдинків у футболці мюнхенців, відзначившись п'ятьма голами і двома ассистами.

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