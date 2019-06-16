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Роббен може завершити кар'єру – футболіст визначиться у найближчі 2 тижні

23:02 64 Читать на русском
Роббен може завершити кар'єру – футболіст визначиться у найближчі 2 тижні
Ар'єн Роббен / фото: ФК Баварія

Легендарний нідерландський вінгер Ар'єн Роббен ще не прийняв рішення щодо свого майбутнього.

Досі не зрозуміло, чи продовжить свою професіональну кар'єру Ар'єн Роббен, чи все ж "повісить бутси на цвях".

"У найближчі два тижні я прийму остаточне рішення", – сказав нідерландець.

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Нагадаємо, Роббен виступав за Баварію з 2009-го року. Контракт 35-річного вінгера з німецьким грандом завершується наприкінці червня цього року. Сторони не будуть продовжувати угоду. Раніше повідомлялось про інтерес до Роббена зі сторони Лестера, ПСВ, а також трьох італійських клубів.

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Теги
Німеччина Баварія Баварія Ар'єн Роббен Ар'єн Роббен
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