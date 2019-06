Роббен може завершити кар'єру – футболіст визначиться у найближчі 2 тижні

Легендарний нідерландський вінгер Ар'єн Роббен ще не прийняв рішення щодо свого майбутнього.

Досі не зрозуміло, чи продовжить свою професіональну кар'єру Ар'єн Роббен, чи все ж "повісить бутси на цвях".

"У найближчі два тижні я прийму остаточне рішення", – сказав нідерландець.

Рібері розповів, скільки ще років хоче грати у футбол

Нагадаємо, Роббен виступав за Баварію з 2009-го року. Контракт 35-річного вінгера з німецьким грандом завершується наприкінці червня цього року. Сторони не будуть продовжувати угоду. Раніше повідомлялось про інтерес до Роббена зі сторони Лестера, ПСВ, а також трьох італійських клубів.

Чемпіон світу, тріумфатор Ліги чемпіонів, паризький скандаліст і геній без "Золотого м'яча": топ-10 вільних агентів літа

Arjen Robben at Bayern's Basketball game today: "In 1-2 weeks, there will be a definite decision"

Still no final decision on whether he will retire or carry on [@Sky_Torben] pic.twitter.com/HeUQZg3k8d