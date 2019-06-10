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Роббен може опинитися в Серії А

13:11 411 Читать на русском
Роббен може опинитися в Серії А
Ар'єн Роббен / Reuters

Нідерландець може продовжити кар'єру на Апеннінському півострові.

Агенти Ар'єна Роббена ведуть переговори з трьома італійськими клубами, інформує Calciomercato.

Роббен: Можу грати ще 4 чи 5 років

Пріоритет колишньої зірки Баварії – римський Лаціо, назви двох інших команд джерело не уточнює. Роббен 30 червня офіційно стане вільним агентом, саме тоді слід очікувати предметних обговорень щодо нового місця роботи ветерана.

Баварія оголосила про відхід Хамеса

Раніше ЗМІ повідомляли про інтерес до екс-гравця збірної Нідерландів з боку Лестера і ПСВ, за який він виступав на початку кар'єри.

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Теги
Ар'єн Роббен Ар'єн Роббен Лаціо Лаціо Італія Трансфери
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