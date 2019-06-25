Роббен озвучив два варіанти свого майбутнього

Нідерландський ветеран Ар'єн Роббен розповів про імовірний розвиток подій після відходу з Баварії.

35-річний хавбек поки не визначився, чи хоче він грати надалі.

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"Знаю, що головний тренер ПСВ Марк ван Боммель залишає для мене двері відкритими. Ми завжди з ним підтримували зв'язок. Але я ще не вирішив, чи продовжу грати", – сказав Роббен в коментарі Voetbal Primeur.

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Нагадаємо, півзахисник покинув Баварію цього міжсезоння після закінчення контракту. Екс-гравець збірної Нідерландів провів у Мюнхені 10 років.