Роббен дав оцінку трансферу Коутінью до Баварії

Колишній вінгер Баварії Ар'єн Роббен поділився думками щодо підписання мюнхенцями Філіппе Коутінью.

"Коутінью – гравець із величезним потенціалом, але йому потрібен час. Маю впевненість, що результат багатьох матчів Баварії вирішить він.

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Томас Мюллєр залишається моїм улюбленим гравцем Баварії. Він наділений унікальними якостями. Своїми переміщеннями він часто створює вільні зони для команди, опускається до центру поля, захищається. Проти нього суперникам завжди важко грати", – цитує нідерландця Bild.

Нагадаємо, що Філіппе Коутінью став гравцем Баварії минулого тижня. Чемпіон Німеччини взяв бразильця в оренду за 8,5 млн євро.

Коутінью забив дебютний гол та віддав асист за Баварію у товариському матчі