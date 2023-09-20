Головний тренер Шахтаря Патрік ван Леувен прокоментував поразку своєї команди в матчі з Порту (1:3) у рамках Ліги чемпіонів.

– Чому ви залишили Криськіва і Бондаренка в запасі?

– Я ухвалював свої рішення частково на навантаженнях гравців під час минулої міжнародної паузи і чемпіонату України. Я вибирав стартовий склад, ґрунтуючись, зокрема, на свіжості гравців; на тому, скільки енергії вони витратили в минулих матчах.

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– Що можете сказати про гру Сікана і чому не замінили його в перерві?

– Він добре почав, використовував свою швидкість. Під час другого пропущеного м'яча він припустився помилки, його поперечний пас був помилковим рішенням. Але я не вважав, що його слід знімати з гри після першого тайму. Я дав йому можливість виправитися.

– Чому ви вирішили поставити дебютанта ЛЧ Міроші в стартовий склад?

– У нас пристойний склад, є можливість вибирати. Я обрав.

– Чи подобається вам у Гамбурзі?

– Ми побачили повний стадіон. Думаю, рішення грати домашні матчі в Гамбурзі було для Шахтаря правильним. Місцевим жителям буде цікаво спостерігати за єврокубковими матчами. Гамбург для нас – зручне місто в плані логістики та підготовки до матчів. Дві години на літаку – і ми на місці. Не потрібно довго стояти на кордоні.

– Ваша команда намагалася будувати атаки від воротаря. Чи думаєте ви, що помилки під час цих побудов стали вирішальними в сьогоднішній поразці? Або ж різниця в класі між двома командами виявилася більшою, ніж ви могли припустити до гри?

– Між Шахтарем і Порту дійсно є різниця в якості та досвіді. Я не можу дати гарантію, що ми не пропустили б сьогодні, якби не припустилися цих помилок. Але ми точно залишилися б довше в грі, що додало б моїм підопічним більше впевненості. Ми забили дуже хороший м'яч і зрівняли рахунок, але відразу ж пропустили другий м'яч. Ми доклали багато зусиль, щоб повернутися в гру, і відразу ж пропустили. Чи є різниця в якості між двома командами? Так.

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