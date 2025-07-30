Голкіпер Шахтаря Дмитро Різник може покинути донецький клуб ще цього літа, повідомляє британський журналіст Алан Ніксон на своїй сторінці у соціальній мережі Х.

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За інформацією джерела, "гірники" готові розглянути варіант із продажем гравця. Серед головних претендентів на 26-річного кіпера – Сандерленд.

Зазначається, що шестиразовий чемпіон Англії готовий викласти за Різника 12 мільйонів фунтів стерлінгів. Український воротар теж прагне перебратися на Туманний Альбіон попри можливість виходу з "помаранчево-чорними" в основний раунд Ліги Європи.

Нагадаємо, Різник перебрався у Шахтар з Ворскли в лютому 2023 року за 3 млн євро, підписавши контракт до 31 грудня 2027 року. Минулого сезону провів за донеччан 36 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 35 голів (у 16 поєдинках відстояв "на нуль"). З "гірниками" він двічі ставав чемпіоном України, а також двічі вигравав Кубок країни. Transfermarkt оцінює його в 7 млн євро.

До слова, Сандерленд за підсумками минулого сезону повернувся в АПЛ.