Різник зробив вибір між Лігою Європи та АПЛ – стало відомо, скільки готові заплатити за українця
Сандерленд не полишає спроб підписати воротаря збірної України Дмитра Різника.
Голкіпер Шахтаря Дмитро Різник може покинути донецький клуб ще цього літа, повідомляє британський журналіст Алан Ніксон на своїй сторінці у соціальній мережі Х.
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За інформацією джерела, "гірники" готові розглянути варіант із продажем гравця. Серед головних претендентів на 26-річного кіпера – Сандерленд.
Зазначається, що шестиразовий чемпіон Англії готовий викласти за Різника 12 мільйонів фунтів стерлінгів. Український воротар теж прагне перебратися на Туманний Альбіон попри можливість виходу з "помаранчево-чорними" в основний раунд Ліги Європи.
Нагадаємо, Різник перебрався у Шахтар з Ворскли в лютому 2023 року за 3 млн євро, підписавши контракт до 31 грудня 2027 року. Минулого сезону провів за донеччан 36 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 35 голів (у 16 поєдинках відстояв "на нуль"). З "гірниками" він двічі ставав чемпіоном України, а також двічі вигравав Кубок країни. Transfermarkt оцінює його в 7 млн євро.
До слова, Сандерленд за підсумками минулого сезону повернувся в АПЛ.