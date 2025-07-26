Голкіпер Шахтаря Дмитро Різник може опинитися в англійському чемпіонаті.

Сандерленд зацікавився послугами Дмитра Різника. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо у своїх соцмережах.

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Англійський клуб вже зробив запит в Шахтар щодо умов трансферу 26-річного голкіпера. Зазначається, що жодних конкретних пропозицій наразі не має. До слова, за Сандерленд виступає український нападник Назарій Русин.

Різник – вихованець полтавської Ворскли. У 2023 році він приєднався до Шахтаря, завоювавши місце в основі впевненою грою. Загалом Дмитро зіграв за "гірників" у 78 матчах. З клубом голкіпер здобув двічі титул чемпіона України, а також двічі вигравав Кубок України.

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