Голкіпер Шахтаря Дмитро Різник відзначився ефектними діями у матчі проти Барселони.

Представник "гірників" потрапив у підбірку найкращих сейвів 3 туру ЛЧ за версією УЄФА.

Барселона – Шахтар – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Різник врятував Шахтар на 8-й хвилині матчу проти Барселони. Воротарю донеччан довелося "підчищати" за Матвієнком, який віддав недбалу передачу, а потім у підкаті пролетів повз Ферміна Лопеса. На щастя, Різник ногою зміг парирувати удар півзахисника Барселони.

До підбірки також потрапили Нік Поуп (Ньюкасл), Омрі Глейзер (Црвена Звезда), Майк Меньян (Мілан) та Грегор Кобель (Борусія Д).

Kobel working for a crucial clean sheet

Riznyk's quick feet

️ A big hand from Glazer



Best save of tonight's collection?@TurkishAirlines || #UCLsaves pic.twitter.com/UxwztxIxuI — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 25, 2023

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