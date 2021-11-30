Як відомо, у матчі 16-го туру УПЛ Ворскла на виїзді розгромно поступилась СК Дніпро-1 (1:5). Попри п'ять пропущених голів голкіперу полтавців Дмитру Різнику вдалось увійти в історію.

СК Дніпро-1 – Ворскла – 5:1 – відео голів та огляд матчу

На 50-й хвилині він спромігся відбити пенальті від Артема Довбика. Це допомогло Різнику стати одним з чотирьох воротарів в чемпіонатах України, яким вдавалось парирувати чотири пенальті поспіль, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Цікаво, що подібний рекорд свого часу підкорявся ще одному голкіперу Ворскли – у період з 26 жовтня 2002 р. по 7 листопада 2004 р. непробивним з одинадцятиметрового у полтавців був Віталій Постранський. Окрім них раніше відбити чотири пенальті поспіль вдавалося Валерію Воробйову (Кривбас), Ігорю Шуховцеву (Зоря) та Рустаму Худжамову (Маріуполь).

СК Дніпро-1 принизив Ворсклу у центральному матчі туру – Гуцуляк з диво-голом, феєрія від Довбика та провал Різника