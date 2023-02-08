Різник у Шахтарі: відома сума компенсації для Ворскли, "гірники" можуть здивувати ще одним трансфером
Голкіпер Ворскли та збірної України Дмитро Різник близький до того, аби продовжити кар'єру в Шахтарі.
Донецький Шахтар уже підписав контракт із воротарем Ворскли Дмитром Різником. Про це у своєму твіттері повідомив відомий італійський інсайдер Фабріціо Романо.
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Згідно з джерелом, "гірники" заплатять полтавському клубу 3 мільйони євро + бонуси. Від яких критеріїв залежатимуть ці ймовірні бонуси, не розголошується.
У нинішньому сезоні 24-річний воротар провів за Ворсклу 17 матчів у всіх турнірах, у яких пропустив 24 м'ячі та заробив 4 попередження.
Також повідомляється, що Шахтар цікавиться центральним захисником збірної Чилі. На жаль, імені цього гравця Фабріціо Романо не розкриває.