Голкіпер Ворскли та збірної України Дмитро Різник близький до того, аби продовжити кар'єру в Шахтарі.

Донецький Шахтар уже підписав контракт із воротарем Ворскли Дмитром Різником. Про це у своєму твіттері повідомив відомий італійський інсайдер Фабріціо Романо.

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Згідно з джерелом, "гірники" заплатять полтавському клубу 3 мільйони євро + бонуси. Від яких критеріїв залежатимуть ці ймовірні бонуси, не розголошується.

У нинішньому сезоні 24-річний воротар провів за Ворсклу 17 матчів у всіх турнірах, у яких пропустив 24 м'ячі та заробив 4 попередження.

Також повідомляється, що Шахтар цікавиться центральним захисником збірної Чилі. На жаль, імені цього гравця Фабріціо Романо не розкриває.

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