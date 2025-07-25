– Розпочнімо не за хронологією, а з кінця поєдинку. Уже нерви у турків зашкалювали. Почали кидати пляшки, а ти фактично відмовлявся грати за таких умов, правильно?

– Звісно, я боявся за своє здоров’я. Вважаю, що це круто, коли така кількість вболівальників, тим паче вони грають вдома. Я нічого проти них не маю, але вважаю, що таке – зайве у футболі.

"Подвійно приємно – перемагати Бешикташ на виїзді": Бондар – про свою гру, настанови Турана та згуртованість Шахтаря

– Момент з пенальті пригадаєш?

– Сумбур, штрафний, не вгледіли гравця, і там м’яч потрапив у руку. Це 50 на 50 – як пощастить. Бачите, переграв мене, тут уже нічого такого не було. Другого гола можна було уникнути. Але загалом непоганий результат для нас. Треба розібрати цю гру і в наступній прибрати ті помилки, які ми допустили в цьому матчі, – сказав Різник для Террикона.

У першому матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи Шахтар приголомшив Бешикташ на виїзді, здобувши несподівану перемогу з рахунком 4:2. Поєдинок-відповідь запланований на 31 липня.

Шахтар впевнено розбив Бешикташ у кваліфікації ЛЄ – бразильці забили чотири голи на виїзді