"Як зумів відбити 5 поспіль пенальті? Все 50 на 50. Відіб'ю, я – красень, суперник заб'є – він для своєї команди красенем. Це фарт. Тут навіть жодного секрету нема.

Різник пояснив, чому надасть перевагу європейському середняку замість Динамо або Шахтаря

У сезоні 2019/20 Ісенко замінив мене у серії пенальті в матчі Кубка України проти Маріуполя... Так, він на "пенальті" був. Ну нічого. Я в тому сезоні всі пенальті пропустив. Тренерський штаб вирішив поміняти – вгадали, і ми вийшли у фінал", – поділився Різник у програмі ТРЕНДЕЦЬ.

У поточному сезоні УПЛ 21-річний Дмитро Різник зіграв 17 матчів, у яких пропустив 17 голів і відбив 5 пенальті, перевершивши багаторічний рекорд України. Основним претендентом на кіпера раніше називали Шахтар.

Золотий темп Динамо, старі проблеми Шахтаря, невдале розширення і діаманти в провінції – підсумки першої частини УПЛ