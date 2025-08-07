Нещодавно з’явилися інсайди, що клуб, який повернувся в АПЛ, зацікавився послугами Дмитра Різника, однак Шахтар відхилив пропозицію.

Шахтар відхилив грошовиту пропозицію лондонського клубу щодо лідера команди – Ахметов хоче ще більшого

"Так, зацікавленість була, все правильно, можу підтвердити. Але я – гравець Шахтаря і радий цьому", – сказав Різник у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, Різник перебрався у Шахтар з Ворскли в лютому 2023 року за 3 мільйони євро, підписавши контракт до 31 грудня 2027 року. Минулого сезону провів за донеччан 36 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 35 голів (у 16 поєдинках відстояв "на нуль"). З "гірниками" він двічі ставав чемпіоном України, а також двічі вигравав Кубок. Transfermarkt оцінює його в 7 млн євро.

