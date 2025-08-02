За інформацією джерела, англійський клуб навіть надіслав офіційну пропозицію щодо трансферу Різника, однак вона складала менше ніж 10 мільйонів євро, що не влаштувало Шахтар.

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"З того, що я дізнався з джерел, наближених до Шахтаря, пропозиція дійсно була. Але вона була дуже невиразною – менше 10 мільйонів. Це пропозиція, яку, як я розумію, Рінату Леонідовичу навіть не показують, тому що немає про що розмовляти", – сказав Співаковський в ефірі YouTube-каналу ТаТоТаке.

До слова, нещодавно Сандерленд підписав голкіпера Неймегена та молодіжної збірної Нідерландів Робіна Руфса.

В минулому сезоні Дмитро Різник провів 36 матчів за Шахтар, пропустив 35 голів та оформив 16 "кліншитів". Контракт 26-річного воротаря з "гірниками" розрахований до 2027 року. Портал Transfermarkt оцінює вартість гравця у 7 мільйонів євро.

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