Воротар Ворскли Дмитро Різник здивував вибором найкращих представників свого амплуа, які нині виступають в українській першості.

"Я – в трійці. Не кажу, що перший. Мені подобається ще Волинець із Колоса. І Толя Трубін (із Шахтаря – прим.)", – зізнався Різник у програмі ОТДУШИВДУШУ.

Різник здивував заявою про фінансові можливості Ворскли і пригадав найбільший штраф у кар'єрі

Зауважимо, Дмитро провів у нинішньому сезоні 21 поєдинок у футболці Ворскли, 7 з яких відстояв на нуль. У решті матчів 22-річний кіпер пропустив 19 голів. За переконливу гру він почав отримувати виклики у збірну України, але ще не встиг дебютувати.

Його Ворскла наразі розташувалась на четвертій сходинці турнірної таблиці, на 1 заліковий бал відстаючи від Зорі. Наступна зустріч у полтавців запланована з Колосом.

Шахтар і шість підводних каменів, які його потопили