"Анатолій Трубін з Шахтаря непогано виступає. Зараз просто такий період, що часто воротарі міняються у своїх клубах.

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Але мені найбільше імпонує серед українських голкіперів Євген Волинець з ковалівського Колоса – він вдало провів першу частину сезону", – сказав Різник у коментарі виданню "Брутальний футбол".

Нагадаємо, Різник – вихованець Ворскли. У поточному сезоні провів за полтавський клуб 12 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 9 голів (5 поєдинків відстояв на нуль). Transfermarkt оцінює гравця у 400 тисяч євро.

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