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Різеспор з трьома українцями поступився Бешикташу Віди – Морозюк причетний до двох голів у поєдинку

17:53 432 Читать на русском
Різеспор з трьома українцями поступився Бешикташу Віди – Морозюк причетний до двох голів у поєдинку
Різеспор – Бешикташ – 1:2 / фото ФК Різеспор

В рамках 20-го туру чемпіонату Туреччини Різеспор мінімально програв Бешикташу (1:2), а одними з головних осіб стали екс-представники УПЛ.

Чемпіонат Туреччини 2019/20, 20-й тур

Різеспор – Бешикташ – 1:2

Голи: Шкода, 36 – Їлмаз, 29, Генюл, 79

Бешикташ відкрив рахунок в першому таймі, після непоганої комбінації Хатчінсон вивів Їлмаза на ударну позицію і нападник забив з-під Миколи Морозюка. Втім, вже за 7 хвилин українець виправився: після його навісу та рикошету від голови захисника Шкода вистрибнув вище всіх та зробив рахунок рівним. Додамо, що екс-захисник Динамо Віда і відповідав ща чеського нападника. А в другому таймі Бешикташ таки вирвав перемогу, Генюла ніхто не тримав з лівого краю штрафного і той розстріляв голкіпера з близької відстані.

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Слід зазначити, що на полі з'явились і інші українці: Денис Гармаш вийшов на 68 хвилині, а Андрій Борячук на 83, проте обидва не допомогли Різеспору врятувати нічию. Саме Денис отримав найвищий бал серед українців – 7,1. Цікаво, що Борячук отримав 6,7, хоча вийшов наприкінці гри, а Морозюк провів на полі увесь матч, але був оцінений у 6,6.

Таким чином, Бешикташ набрав 33 очки та залишився на 7 місці, Різеспор з 24 пунктами розташувався на 11 сходинці.

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