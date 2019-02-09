Різеспор з Морозюком зіграв внічию з Антальяспором, українець став найгіршим гравцем матчу

Різеспор з Миколою Морозюком в складі розписав мирову з Антальяспором, а захисник отримав найгіршу оцінку.

Туреччина. Суперліга, 21 тур

Різеспор – Антальяспор – 1:1

Голи: Марікі, 6 – Ердінч, 68

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Різеспор на своєму полі приймав Антальяспор. Господарі швидко відкрили рахунок зусиллями косовара Ведата Марікі, але після перерви Мевлют Ердінч, відомий своїми виступами у Франції, відновив рівновагу. У підсумку, нічия 1:1.

Варто зазначити, що українець Микола Морозюк провів на полі весь матч і за підсумками отримав найгіршу оцінку від sofascore. Захиснику поставили 6,5.

Різеспор займає 14 сходинку в турнірній таблиці Суперліги, набравши 22 очки.