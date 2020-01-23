toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Туреччина
ТРАНСФЕРИ ВУЛВЕРХЕМПТОН - ЛІВЕРПУЛЬ МИКОЛА МАТВІЄНКО ДИНАМО - ВАРДАР

Різеспор вилетів з Кубка Туреччини від Галатасарая – Борячук дебютував з поразки

21:51 263 Читать на русском
Різеспор вилетів з Кубка Туреччини від Галатасарая – Борячук дебютував з поразки
Гармаш у матчі проти Галатасарая / фото з відкритих джерел

Галатасарай вибив "український" Різеспор з Кубка Туреччини в рамках 1/8 фіналу. Читайте звіт про матч на сайті "Футбол 24".

Кубок Туреччини 2019/20, 1/8 фіналу

Галатасарай – Різеспор – 2:1 (перший матч – 1:1)

Голи: Бююк, 60, Леміна, 82, (пен.) – Чаглаян, 77, (пен.)

Різеспор мінімально поступився Галатасараю за сумою двох матчів. В першому таймі забитих голів не було, а от у другій половині Бююк відкрив рахунок в поєдинку. Різеспор зумів відігратись, Чаглаян реалізував пенальті. Однак Леміна за 6 хвилин відзначився з 11-метрового та приніс перемогу турецькому гранду.

Морозюк та Гармаш допомогли Різеспору здолати Генчлерберлігі – український захисник був одним з найкращих на полі

Відзначимо, що Денис Гармаш вийшов у стартовому складі та відіграв 85 хвилин. Андрій Борячук з'явився на полі на 86 хвилині, проте не допоміг своїй новій команді відігратись. Додамо, що Микола Морозюк потрапив до заявки, проте так і не вийшов на поле.

blog_ava
Динамо – Вардар: онлайн-трансляція контрольного матчу
15:55
7747
Теги
Денис Гармаш Денис Гармаш Микола Морозюк Микола Морозюк Галатасарай Галатасарай Туреччина Андрій Борячук Андрій Борячук Різеспор Різеспор Кубок Туреччини
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
21
год
:
36
хв
Борусія Дортмунд
21:30
Кельн
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук