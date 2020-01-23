Різеспор вилетів з Кубка Туреччини від Галатасарая – Борячук дебютував з поразки

Гармаш у матчі проти Галатасарая / фото з відкритих джерел

Галатасарай вибив "український" Різеспор з Кубка Туреччини в рамках 1/8 фіналу. Читайте звіт про матч на сайті "Футбол 24".

Кубок Туреччини 2019/20, 1/8 фіналу

Галатасарай – Різеспор – 2:1 (перший матч – 1:1)

Голи: Бююк, 60, Леміна, 82, (пен.) – Чаглаян, 77, (пен.)

Різеспор мінімально поступився Галатасараю за сумою двох матчів. В першому таймі забитих голів не було, а от у другій половині Бююк відкрив рахунок в поєдинку. Різеспор зумів відігратись, Чаглаян реалізував пенальті. Однак Леміна за 6 хвилин відзначився з 11-метрового та приніс перемогу турецькому гранду.

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Відзначимо, що Денис Гармаш вийшов у стартовому складі та відіграв 85 хвилин. Андрій Борячук з'явився на полі на 86 хвилині, проте не допоміг своїй новій команді відігратись. Додамо, що Микола Морозюк потрапив до заявки, проте так і не вийшов на поле.