Середняк турецької Суперліги підписав досвідченого форварда. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Колишній капітан Металіста Соса безкоштовно перейшов у Фенербахче

Ремі дістався Різеспору безкоштовно. Після двох сезонів у складі французького Лілля ветеран отримав статус вільного агента. Із турецьким клубом він підписав контракт за схемою 2+1. На чорноморському узбережжі 33-річний нападник замінить, зокрема, і українця Андрія Борячука. Форвард Шахтаря не зміг проявити себе в оренді.

До слова, в сезоні 2019/20 Лоїк Ремі провів 30 матчів у всіх турнірах, у яких забив 14 м'ячів. Раніше він також виступав за Хетафе, Лас-Пальмас, Крістал Пелас, Челсі, Ньюкасл, КПР, Марсель, Ніццу, Ланс і Ліон.

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