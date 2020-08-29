Різеспор оформив трансфер Ремі
Колишній нападник збірної Франції Лоїк Ремі став гравцем турецького Різеспора. Кольори "Чорноморських яструбів" захищає українець Микола Морозюк.
Середняк турецької Суперліги підписав досвідченого форварда. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
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Ремі дістався Різеспору безкоштовно. Після двох сезонів у складі французького Лілля ветеран отримав статус вільного агента. Із турецьким клубом він підписав контракт за схемою 2+1. На чорноморському узбережжі 33-річний нападник замінить, зокрема, і українця Андрія Борячука. Форвард Шахтаря не зміг проявити себе в оренді.
До слова, в сезоні 2019/20 Лоїк Ремі провів 30 матчів у всіх турнірах, у яких забив 14 м'ячів. Раніше він також виступав за Хетафе, Лас-Пальмас, Крістал Пелас, Челсі, Ньюкасл, КПР, Марсель, Ніццу, Ланс і Ліон.
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