toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Туреччина
ШАХТАР - ВОРСКЛА ОЛЕКСАНДР ХАЦКЕВИЧ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Різеспор Морозюка зазнав нищівної поразки від Башакшехіра

23:16 56 Читать на русском
Різеспор Морозюка зазнав нищівної поразки від Башакшехіра
Башакшехір – Різеспор – 5:0

В рамках 6-го туру чемпіонату Туреччини Різеспор розгромно поступився Башакшехіру. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Туреччина. Суперліга, 6-й тур

Істанбул Башакшехір – Різеспор – 5:0

Голи: Алексич, 19, 73, Гульбрандсен, 33, Крівеллі, 87, Кахведжі, 91

Команда екс-динамівця Миколи Морозюка зазнала вже другої поспіль поразки. І якщо у попередньому матчі команда українця зуміла відквитати бодай один м’яч, то в поєдинку проти стамбульської команди програла безвольно і в одні ворота.

Наші за кордоном: Ярмоленко забиває МЮ та підкорює вершину, Яремчук не збавляє обертів, Селезньов у рідній стихії

У першому таймі господарі більше володіли ініціативою, що вилилось у два гола – відзначились Алексіч та Гульбрандсен. Друга половина зустрічі пройшла у рівній боротьбі, гості більше володіли м’ячем, але це не допомогло їм пропустити ще тричі: спочатку дубль зробив Алексіч, а під кінець матчу забили Крівеллі та Кахведжі. Наш захисник провів на полі увесь матч, однак нічим особливим не відзначився. Попри невдалий результат українець отримав середню оцінку у матчі – 6,5 балів (найгірший показник у голкіпера гостей – 4,8 балів).

Ця поразка залишила Різеспор на восьмому місці з 8 пунктами, Башакшехір з такою ж кількістю очок піднявся на 6 сходинку.

blog_ava
"Русский мир" в усій красі: у мережі з'явилась світлина старого стадіону Шахтаря – від Ліги чемпіонів до апокаліпсису
13:33
11379
Теги
Українці за кордоном Микола Морозюк Микола Морозюк Туреччина Істанбул Башакшехір Істанбул Башакшехір Різеспор Різеспор
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
14
год
:
2
хв
Атлетік
14:00
Валенсія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук