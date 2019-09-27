Різеспор Морозюка зазнав нищівної поразки від Башакшехіра

В рамках 6-го туру чемпіонату Туреччини Різеспор розгромно поступився Башакшехіру. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Туреччина. Суперліга, 6-й тур

Істанбул Башакшехір – Різеспор – 5:0

Голи: Алексич, 19, 73, Гульбрандсен, 33, Крівеллі, 87, Кахведжі, 91

Команда екс-динамівця Миколи Морозюка зазнала вже другої поспіль поразки. І якщо у попередньому матчі команда українця зуміла відквитати бодай один м’яч, то в поєдинку проти стамбульської команди програла безвольно і в одні ворота.

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У першому таймі господарі більше володіли ініціативою, що вилилось у два гола – відзначились Алексіч та Гульбрандсен. Друга половина зустрічі пройшла у рівній боротьбі, гості більше володіли м’ячем, але це не допомогло їм пропустити ще тричі: спочатку дубль зробив Алексіч, а під кінець матчу забили Крівеллі та Кахведжі. Наш захисник провів на полі увесь матч, однак нічим особливим не відзначився. Попри невдалий результат українець отримав середню оцінку у матчі – 6,5 балів (найгірший показник у голкіпера гостей – 4,8 балів).

Ця поразка залишила Різеспор на восьмому місці з 8 пунктами, Башакшехір з такою ж кількістю очок піднявся на 6 сходинку.