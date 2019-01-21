Різеспор Морозюка та Гладкого перервав 9-матчеву безвиграшну серію, сенсаційно обігравши Касимпашу

Різеспор переміг Касимпашу в завершальному матчі 18-го туру чемпіонату Туреччини.

Туреччина, 18 тур

Касимпаша – Різеспор – 0:1

Гол: Умар, 23

Новий клуб Миколи Морозюка сенсаційно обіграв четверту команду турецької Суперліги. Касимпаша провела матч значно активніше, повністю перегравши суперника. Однак забити вдалося саме гостям. Автором єдиного голу в цьому матчі став Умар, який відзначився в середині першого тайму.

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Зауважимо, що Морозюк потрапив до заявки Різеспора на цей поєдинок, але на полі так не з'явився. Олександра Гладкого не було навіть на лаві для запасних своєї команди.

Ця перемога стала для Різеспора першою за останні 10 матчів, але це не дозволило йому покинути зону вильоту. Команда Морозюка та Гладкого залишається останньою, маючи у своєму активі всього 15 очок. Щоправда, відставання від рятівного 15 місця складає всього 2 пункти.

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