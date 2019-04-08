Різеспор Морозюка програв Бешикташу з рахунком 2:7 – Віда відзначився голом

Різеспор із Миколою Морозюком у складі зганьбився вдома в матчі 27 туру чемпіонату Туреччини з Бешикташем, Домагой Віда забив гол.

Туреччина. Суперліга, 27 тур

Різеспор – Бешикташ – 2:7

Голи: Мурікі, 42, Абархоун, 70 – Віда, 8, Льяїч, 14, 78, Йилмаз, 64, Ялджин, 71, 82, 90

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Різеспор у рамках 27 туру турецької Суперліги вдома приймав Бешикташ. Орендований у Динамо півзахисник Микола Морозюк провів на полі увесь матч. Рахунок відкрив інший екс-динамівець Домагой Віда, замкнувши подачу з кутового. "Орли" розтрощили господарів із рахунком 7:2.

Різеспор після 27 турів перебуває на 11 позиції, набравши 34 очки, Бешикташ третій із 50 пунктами в активі. У наступному турі відбудеться стамбульське дербі між "чорно-білими" та лідером таблиці Істанбул Башакшехіром.