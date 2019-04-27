toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Туреччина
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ БОРУСІЯ ДОРТМУНД - ШАЛЬКЕ ІНТЕР - ЮВЕНТУС

Різеспор Морозюка не зумів обіграти Сівасспор Рибалки – Микола став найкращим гравцем своєї команди

18:05 146 Читать на русском
Різеспор Морозюка не зумів обіграти Сівасспор Рибалки – Микола став найкращим гравцем своєї команди
Різеспор – Сівасспор / CRAS

У 30-му турі турецької Суперліги зустрілися два екс-гравці Динамо – Різеспор Миколи Морозюка приймав Сівасспор Сергія Рибалки.

Команда Морозюка розташовується в турнірній таблиці вище, тому підходила до домашнього протистояння з Сівасспором в статусі фаворита. По грі це проявлялося – Різеспор володів ініціативою, більше контролював м'яч і частіше бив по воротах. Втім, трансформувати свою відчутну перевагу (66% на 34% за володінням, 23 на 6 за ударами) в голи господарі не зуміли. Матч завершився нульовою нічиєю.

"Україна – бенгальський вогник, який швидко гасне", – Морозюк не хоче повертатися в УПЛ

Обидва українці вийшли у стартових складах своїх команд. Сергій Рибалка відіграв за Сівасспор 73 хвилини, після чого був замінений. За відведений йому час хавбек віддав 2 передачі під удар і відпрацював з найкращою точністю пасів у команді – 90%.

Номінальний хавбек Рибалка грав фактично на одній лінії з форвардом, однак ударів не завдав. Виграв 4 єдиноборства з 8. Сергій отримав середній бал від статистичного порталу SofaScore – 6.9.

Микола Морозюк провів на полі весь матч, закривши правий фланг оборони Різерпора. Екс-вінгер Динамо став найкращим гравцем своєї команди – оцінка 7.9 від SofaScore. В обороні він виконав один вдалий підкат і двічі зіграв на перехопленні.

Микола більшість часу провів на чужій половині поля, допомагаючи атаці. Виконав 10 подач, але лише одна з них знайшла адресата. При цьому Морозюк знаходив й інші варіанти для загострення – в його активі 5 передач під удар. Створив один розкішний гольовий шанс, але партнер змарнував цю можливість забити.

Після 30 турів Різеспор з 39 очками перебуває на 7 місці Суперліги та претендує на єврокубки. Сівасспор з 36 пунктами посідає 11 сходинку і має 5-матчеву безвиграшну серію.

Теги
Українці за кордоном Туреччина Різеспор Різеспор Сівасспор Сівасспор Микола Морозюк Микола Морозюк Сергій Рибалка Сергій Рибалка
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • УПЛ може запровадити матчі плей-офф за Лігу Європи
    Україна — 15:051313 УПЛ може запровадити матчі плей-офф за Лігу Європи
16
хв
Леганес
19:30
Сельта
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук