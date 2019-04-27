Різеспор Морозюка не зумів обіграти Сівасспор Рибалки – Микола став найкращим гравцем своєї команди

У 30-му турі турецької Суперліги зустрілися два екс-гравці Динамо – Різеспор Миколи Морозюка приймав Сівасспор Сергія Рибалки.

Команда Морозюка розташовується в турнірній таблиці вище, тому підходила до домашнього протистояння з Сівасспором в статусі фаворита. По грі це проявлялося – Різеспор володів ініціативою, більше контролював м'яч і частіше бив по воротах. Втім, трансформувати свою відчутну перевагу (66% на 34% за володінням, 23 на 6 за ударами) в голи господарі не зуміли. Матч завершився нульовою нічиєю.

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Обидва українці вийшли у стартових складах своїх команд. Сергій Рибалка відіграв за Сівасспор 73 хвилини, після чого був замінений. За відведений йому час хавбек віддав 2 передачі під удар і відпрацював з найкращою точністю пасів у команді – 90%.

Номінальний хавбек Рибалка грав фактично на одній лінії з форвардом, однак ударів не завдав. Виграв 4 єдиноборства з 8. Сергій отримав середній бал від статистичного порталу SofaScore – 6.9.

Микола Морозюк провів на полі весь матч, закривши правий фланг оборони Різерпора. Екс-вінгер Динамо став найкращим гравцем своєї команди – оцінка 7.9 від SofaScore. В обороні він виконав один вдалий підкат і двічі зіграв на перехопленні.

Микола більшість часу провів на чужій половині поля, допомагаючи атаці. Виконав 10 подач, але лише одна з них знайшла адресата. При цьому Морозюк знаходив й інші варіанти для загострення – в його активі 5 передач під удар. Створив один розкішний гольовий шанс, але партнер змарнував цю можливість забити.

Після 30 турів Різеспор з 39 очками перебуває на 7 місці Суперліги та претендує на єврокубки. Сівасспор з 36 пунктами посідає 11 сходинку і має 5-матчеву безвиграшну серію.