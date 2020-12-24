У рамках 14-го туру турецької Суперліги Різеспор переграв Антальяспор на власному полі. Звіт поєдинку читайте на "Футбол 24".

Туреччина, Суперліга, 14-й тур

Різеспор – Антальяспор – 2:1

Голи: Пехліван, 7, Шкода, 59 – Подольскі, 61

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Господарі забили швидкий м'яч зусиллями Ясіна Пехлівана, який замкнув навіс зі стандарту. Натомість у середині другого тайму команди обмінялися голами впродовж двох хвилин. На 59-й Мілан Шкода п'ятою розкішно обернув у гол простріл Самудіо. А на 61-й довів, що ще має порох у порохівницях чемпіон світу-2014 Лукас Подольскі. Німець поклав м'яч у дальній кут пострілом з-за меж штрафного після пасу співвітчизника Шахіна.

До слова, українець Микола Морозюк провів усі 90 хвилин за господарів. Після звітного матчу Різеспор піднявся на 12-те місце (18 очок). Тим часом Антальяспор – 15-й (17 пунктів).

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