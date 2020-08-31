Форвард Шахтаря Оларенваджу Кайоде вже визначився з клубом, у якому прагне продовжити кар'єру.

Кайоде найближчим часом підпише контракт із Різеспором, стверджує Fanatik. Цікаво, що турецький клуб, у складі якого виступає Микола Морозюк, нещодавно підписав французького нападника Лоїка Ремі.

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Зазначається, що Різеспор однозначно розпрощається з лідером атаки – Міланом Шкодою, який у 17 поєдинках чемпіонату Туреччини відзначився 10 голами і 1 асистом.

До слова, Кайоде провів минулий сезон в оренді у складі Газінатепспора, відігравши у 29 матчах та записавши до свого активу 10 голів та 7 асистів.

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