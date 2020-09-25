"Вітаю футболістів, це був дуже складний матч. Що стосується Колоса, то ми знали, як він виглядатиме у матчі. Ми домінували, але в кінці все ще трохи втрачаємо.

Драматичний виліт ковалівців у відеоогляді матчу Рієка – Колос – 2:0

Коли почався дощ, ми змінили схему, скоригували ситуацію. Я радий за всіх людей в клубі, за місто, ми представляємо хорватський футбол на європейській арені. Я сподіваюся, що ця перемога стане поворотним моментом для нас.

Знімаю шапку перед людьми, які вболівали за нас. Повірте, навіть якщо їх немає на трибунах, їх дуже добре чутно на полі, і це дуже багато значить для нас", – цитує Сімона Рожмана офіційний сайт Рієки.

Нагадаємо, для Колоса це був перший єврокубковий сезон в історії. Ковалівці не змогли впоратись з Рієкою у матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи та поступились з рахунком 0:2.

Рієка – Колос: Ковалівка вилітає з ЛЄ від слабкої команди – Селезньов підвів, а зайвий партнер українців вирішив усе