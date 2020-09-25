"Рієка знала, яким буде Колос": наставник хорватів – про перемогу над командою з Ковалівки
Головний тренер Рієки Сімон Рожман поділився думками щодо переможного матчу своєї команди над Колосом.
"Вітаю футболістів, це був дуже складний матч. Що стосується Колоса, то ми знали, як він виглядатиме у матчі. Ми домінували, але в кінці все ще трохи втрачаємо.
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Коли почався дощ, ми змінили схему, скоригували ситуацію. Я радий за всіх людей в клубі, за місто, ми представляємо хорватський футбол на європейській арені. Я сподіваюся, що ця перемога стане поворотним моментом для нас.
Знімаю шапку перед людьми, які вболівали за нас. Повірте, навіть якщо їх немає на трибунах, їх дуже добре чутно на полі, і це дуже багато значить для нас", – цитує Сімона Рожмана офіційний сайт Рієки.
Нагадаємо, для Колоса це був перший єврокубковий сезон в історії. Ковалівці не змогли впоратись з Рієкою у матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи та поступились з рахунком 0:2.
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