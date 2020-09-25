Драматичний виліт ковалівців у відеоогляді матчу Рієка – Колос – 2:0
01:05 - Читать на русском
Рієка перемогла Колос у матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Дивіться відео найкращих миттєвостей поєдинку Рієка – Колос.
осн. час ( 0 : 0 )
завершено
В першому таймі Рієка більше атакувала, проте і Колос огризався непоганими контратаками. Друга половина пройшла менш гостро, хоча Селезньов втратив розкішну нагоду, не забивши з кількох метрів.
Рієка здолала Колос у драматичному овертаймі матчу ЛЄ – жахіття Селезньова і воротаря
Гра перейшла в овертайм, де хорвати виявились сильнішими – спочатку Есковаль зіграв вдало на добиванні після подачі кутового, а за 3 хвилини Волинець у простій ситуації випустив м'яча з рук і хорвати вдруге забили Колосу, поставивши крапку в матчі.
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter