В першому таймі Рієка більше атакувала, проте і Колос огризався непоганими контратаками. Друга половина пройшла менш гостро, хоча Селезньов втратив розкішну нагоду, не забивши з кількох метрів.

Рієка здолала Колос у драматичному овертаймі матчу ЛЄ – жахіття Селезньова і воротаря

Гра перейшла в овертайм, де хорвати виявились сильнішими – спочатку Есковаль зіграв вдало на добиванні після подачі кутового, а за 3 хвилини Волинець у простій ситуації випустив м'яча з рук і хорвати вдруге забили Колосу, поставивши крапку в матчі.