Чинний володар Кубка Хорватії проти наразі третьої команди УПЛ. Матч, як і онлайн-трансляція Рієка – Колос на "Футбол 24", стартував о 21:45. Переможець нинішньої дуелі вийде на данський Копенгаген або польський П'яст, які почали свій бій на тайм раніше. Хорвати на домашньому стадіоні здобули 4 поспіль перемоги в чемпіонаті, однак втратили лідера і найкращого бомбардира Чолака, який перебрався в ПАОК. Крім того, "білі" не могли розраховувати ще на кількох травмованих гравців основи.

Рієка – Колос: онлайн-трансляція матчу ЛЄ

Команда Рожмана в поточному сезоні чергувала домашні тріумфи з виїзними поразками у внутрішній першості. Колос же довів переможну серію до 4 матчів поспіль в усіх турнірах. Підопічні Костишина дебютували в єврокубках тиждень тому, здобувши переконливу перемогу над Арісом у Греції. У Ковалівки був позитивний приклад з минулого. Металіст Маркевича двічі обіграв Рієку на цьому ж етапі Ліги Європи 2009/10. Та й загалом українські клуби частіше (8 разів) вибивали хорватів, ніж вони нас (4).

Португальський суддя вже на 4 хвилині садить орендованого динамівця Кравченка на жовту картку, хоча епізод абсолютно цього не вимагав. Той же Микита вже в атаці дуже емоційно вимагав пенальті. М'яч після прострілу правого захисника влучив у руки, складені за спиною. Раніше б таке свиснули, а зараз не дуже схоже, що це 11-метровий. Волинець вибив на ногу супернику, але виправився у ближньому бою. Багато стандартів біля воріт Колоса. Мурич з кутового вирішив забити – 27-річний голкіпер в останній момент виніс з лінії.

Класно тисне пресингом хорватська команда, в українців жодного натяку на моменти та удари в перші 25 хвилин. Петров подарував Мурічу м'яч у своєму штрафному. Найгостріший нині у господарів нападник вирішив не пробивати, а покращити позицію капітану Андріяшевічу – той не чекав такої щедрості, пробачає Рієка гостей. Колос провів 3 поспіль перспективні атаки, які псував лише останній пас в недодачу. Потроху команда Костишина навідується у чужий штрафний. Український тренер недарма вилаявся біля бокової. Суддя почав давати грати та свистіти на користь Ковалівки.

А це вже цікаво. Богданов вирізав гострий крос зліва, Антюх спробував забити головою, але захисник у неймовірному шпагаті заблокував. Андріяшевіч перервав 10-хвилинку домінування Колоса – дальній удар засмутив його тренера, дещо гарячково це виглядало. Задоя дуже грубо ліктем у повітряній боротьбі врізав супернику. Тут вже пощастило, що лише жовта. І знову дуже багато браку на флангах Колоса в атаці – постійні навіси та простріли в нікуди. На 43 хвилині скидання після подачі штрафного замикав Новак – дав вище з кількох метрів.

Ех, а скільки ще підходів загубили Кравченко і компанія! Як наслідок у Рієки вдвічі більше ударів (8:4), а за влучаннями у площину воріт картина геть сумна (3:0). Утім, по грі Колос, тільки перестав тремтіти перед суперником, ні в чому не поступається. Пройшла двоходівка хорватів, Павічіч на 57-й з носка не прошив Волинця, було дуже небезпечно. Кравченко і Лисенко зачепилися за м'яч, тож Богданов отримав і час, і простір – поспішний удар був не найкращим рішенням.