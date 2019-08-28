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Рівно 8 років тому Манчестер Юнайтед знищив Арсенал з рахунком 8:2 – ретро дня

13:58 265 Читать на русском
Рівно 8 років тому Манчестер Юнайтед знищив Арсенал з рахунком 8:2 – ретро дня
Вейн Руні та Андерсон / фото із соцмереж

28 серпня 2011-го року відбувся поєдинок 3-го туру АПЛ між Манчестер Юнайтед та Арсеналом.

АПЛ-2011/12, 3 тур

Манчестер Юнайтед – Арсенал – 8:2

Голи: Велбек, 22, Янг, 28, 90+1, Руні, 41, 64, 82, Нані, 67, Парк Джі Сун, 70 – Волкот, 45+3, ван Персі, 74

Незабитий пенальті: ван Персі, 27

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Підопічні Алекса Фергюсона на власному полі завдали Арсеналу однієї з найболючіших поразок в історії клубу. Стільки "каноніри" не пропускали з 1896 року, тоді їм дісталося від клубу Лафборо – 0:8. Цікаво, що цього клубу не існує вже більше 100 років.

За підсумками того сезону Ман Юнайтед набрав 89 очок, але не став чемпіоном, поступившись Сіті лише за різницею м'ячів. Арсенал посів 3-ю сходинку.

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