Рівно 7 років тому Шевченко відзначився дублем у воротах Швеції на Євро-2012 – ретро дня

11-го червня 2012-го року відбувся поєдинок першого туру групового етапу Євро-2012 між Україною та Швецією.

У тому поєдинку, який відбувся рівно 7 років тому, рахунок відкрив нападник збірної Швеції Златан Ібрагімовіч, форвар забив на 52-ій хвилині.

Вже через 3 хвилини Андрій Шевченко зрівняв рахунок у матчі, а ще через 7 хвилин легендарний нападник збірної України вивів "жовто-синю" команду вперед.

Поєдинок 1-го туру групового етапу Євро-2012 між Україною та Швецією закінчився з рахунком 2:1. Щоправда, у підсумку підопічні Блохіна не вийшли з групи, програвши Франції та Англії.

#OnThisDay at EURO 2012, @jksheva7 scored twice to sink Sweden #EURO2020 | @FFUKRAINE pic.twitter.com/msMEDvb1iz