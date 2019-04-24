Рівно 6 років тому Лєвандовскі у складі Борусії Д відзначився покером у воротах Реала – ретро дня

24 квітня 2013-го року відбувся матч 1/2 фіналу Ліги чемпіонів між Борусією Д та Реалом.

Цей поєдинок став визначним завдяки покеру нападника тоді ще дортмундської Борусії Роберта Лєвандовскі. Поляк забив один гол у першому таймі та ще три після перерви.

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Реал зміг відповісти лише взяттям воріт від Кріштіану Роналду. У підсумку, перший матч півфіналу Ліги чемпіонів завершився з рахунком 4:1. Цього виявилось достатньо, аби після другої гри у фінал вийшли "джмелі".

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Нагадаємо, тоді підопічні Клоппа у вирішальному матчі зустрілись з Баварією Юппа Хайнкеса. Поєдинок закінчився перемогою мюнхенців з рахунком 2:1.