Рівно 43 роки тому Паненка реалізував свій легендарний пенальті – ретро дня

Паненка за мить до свого легендарного голу

Антонін Паненка увійшов у історію світового футболу своїм оригінальним ударом.

20 червня 1976 року збірна Чехословаччини перемогла ФРН у фіналі Євро-1976, що проходив в Белграді, виявившись сильнішою в серії пенальті.

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Вирішальний 11-метровий реалізував півзахисник Чехословаччини Антоніо Паненка. Футболіст пробив "парашутом" по центру воріт та забив гол, після чого став всесвітньо відомим, а такий удар назвали на його честь.

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