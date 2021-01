Ерік Кантона – окрема сторінка в історії не лише Манчестер Юнайтед, а й англійської Прем'єр-ліги загалом. Однак, не всі його вчинки позитивно вражали поважну публіку.

"Фергюсон був маестро в одному": легенда МЮ Ерік Кантона і його відверта історія про життя, війни і межу смерті

Один із найприкріших епізодів стався 25 січня 1995-го, коли манкуніанці гостювали в Крістал Пелас. Гра в "червоних дияволів" відверто не клеїлася, а знервований француз в одному з епізодів вдарив оборонця господарів після фолу на собі й отримав пряму червону картку.

Уже покидаючи поле, Кантона почув вигук одного з фанів Пелас на свою адресу. Далі події розгорнулися блискавично – форвард вистрибнув на трибуни й ударом у кунгфу-стилі вирішив відповісти горе-вболівальнику, а потім ще кілька разів "прописав" кулаком.

Громадськість, особливо футбольна, лютувала. Гарячі голови вимагали дискваліфікувати Кантона пожиттєво, акції МЮ наступного ж дня впали в ціні на біржі, а виконавчий директор ФА назвав інцидент "ганебною плямою" на репутації гри.

Зазіхнув на лаври Кантона: захисник Барселони Ваге вдарив фаната під час матчу

Та емоції трохи стихли, коли стало відомо, що саме сказав фан "орлів" і хто він такий взагалі. У пресу просочились дані слідства, з яких виявилось, що "фанат" прокричав Кантона "Fu*k off back to France, you dirty French bastard" ("Уй***й назад до Франції, ти – брудний французький виродок"). До того ж, цей скляр (досить іронічно, адже друге прізвисько Крістал Пелас саме "склярі") спеціально спустився з 11-го ряду сектора до поля, щоб спровокувати Кантона, а незадовго до інциденту отримав 2 роки умовно за спробу пограбувати магазин на заправці.

Вчинок "Короля Еріка" почали розуміти, а легендарний менеджер Ноттінгем Форест Браян Клаф, який колись "вирубав" самого Роя Кіна, озвучив те, що в багатьох крутилося на язиці:

Можливо, у Кантона не все гаразд із головою, але я б теж не стримався.

Мудрий Алекс Фергюсон зіграв на випередження. Клуб відсторонив французького форварда до кінця сезону, а також оштрафував на дві тижневих зарплати. І хоч Юнайтед у тому сезоні програв титул Блекберну Кенні Далгліша, та лідер клубу отримав час на відновлення душевної рівноваги.

Зрештою, Кантона отримав 120 годин виправних робіт, дискваліфікацію до жовтня 1995-го (ФІФА додала ще й міжнародний бан) та штраф у розмірі 10 тисяч фунтів. Спрагу журналістів у цій темі француз не задовольнив, а на спеціальній прес-конференції сказав лише одну фразу, настільки філософську, що цілком згодилася б для фільмів братів Коенів чи Девіда Лінча.

Якщо чайки летять за траулером, то це лише тому, що вони чекають, коли сардини викинуть у море.

Фергюсон переконав Кантона залишитися в Манчестері й вже в сезоні 1995/96 він допоміг "дітям, із якими ніколи не виграєш чемпіонат" зробити чемпіонський дубль. Він повернувся, щоб забивати ось такі харизматичні голи:

...Та знову стати Королем. Le Roi est mort, vive le Roi! Король, помер, хай живе Король!

"Одного дня Кантона увійде в ці двері". Як провести "золотий сезон" за "Карпати" і відкрити паб на честь Короля Еріка