Рівно 24 роки тому "Король Ерік" Кантона атакував фаната в стилі кунгфу – ретро дня

На футбольний трон легко зійти, та втриматися там значно важче. Ерік Кантона це довів, але зберіг за собою титул короля.

Ерік Кантона – окрема сторінка в історії не лише Манчестер Юнайтед, а й англійської Прем'єр-ліги загалом. Однак, не всі його вчинки позитивно вражали поважну публіку.

"Шкодую, що так легко вдарив тоді фаната "Крістал Пелас". Правила життя Еріка Кантона

Один із найприкріших епізодів стався 25 січня 1995-го, коли манкуніанці гостювали в Крістал Пелас. Гра в "червоних дияволів" відверто не клеїлася, а знервований француз в одному з епізодів вдарив оборонця господарів після фолу на собі й отримав пряму червону картку.

Уже покидаючи поле, Кантона почув вигук одного з фанів Пелас на свою адресу. Далі події розгорнулися блискавично – форвард вистрибнув на трибуни й ударом у кунгфу-стилі вирішив відповісти горе-вболівальнику, а потім ще кілька разів "прописав" кулаком.

Громадськість, особливо футбольна, лютувала. Гарячі голови вимагали дискваліфікувати Кантона пожиттєво, акції МЮ наступного ж дня впали в ціні на біржі, а виконавчий директор ФА назвав інцидент "ганебною плямою" на репутації гри.

Та емоції трохи стихли, коли стало відомо, що саме сказав фан "орлів" і хто він такий взагалі. У пресу просочились дані слідства, з яких виявилось, що "фанат" прокричав Кантона "Fu*k off back to France, you dirty French bastard" ("Уй***й назад до Франції, ти – брудний французький виродок"). До того ж, цей скляр (досить іронічно, адже друге прізвисько Крістал Пелас саме "склярі") спеціально спустився з 11-го ряду сектора до поля, щоб спровокувати Кантона, а незадовго до інциденту отримав 2 роки умовно за спробу пограбувати магазин на заправці.

Вчинок "Короля Еріка" почали розуміти, а легендарний менеджер Ноттінгем Форест Браян Клаф, який колись "вирубав" самого Роя Кіна, озвучив те, що в багатьох крутилося на язиці:

Можливо, у Кантона не все гаразд із головою, але я б теж не стримався.

Мудрий Алекс Фергюсон зіграв на випередження. Клуб відсторонив французького форварда до кінця сезону, а також оштрафував на дві тижневих зарплати. І хоч Юнайтед у тому сезоні програв титул Блекберну Кенні Далгліша, та лідер клубу отримав час на відновлення душевної рівноваги.

Зрештою, Кантона отримав 120 годин виправних робіт, дискваліфікацію до жовтня 1995-го (ФІФА додала ще й міжнародний бан) та штраф у розмірі 10 тисяч фунтів. Спрагу журналістів у цій темі француз не задовольнив, а на спеціальній прес-конференції сказав лише одну фразу, настільки філософську, що цілком згодилася б для фільмів братів Коенів чи Девіда Лінча.

Якщо чайки летять за траулером, то це лише тому, що вони чекають, коли сардини викинуть у море.

Фергюсон переконав Кантона залишитися в Манчестері й вже в сезоні 1995/96 він допоміг "дітям, із якими ніколи не виграєш чемпіонат" зробити чемпіонський дубль. Він повернувся, щоб забивати ось такі харизматичні голи:

...Та знову стати Королем. Le Roi est mort, vive le Roi! Король, помер, хай живе Король!

"Одного дня Кантона увійде в ці двері". Як провести "золотий сезон" за "Карпати" і відкрити паб на честь Короля Еріка