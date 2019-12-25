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Рівненська міська рада виділила 60 млн гривень на реконструкцію стадіону Авангард

08:22 650 Читать на русском
Рівненська міська рада виділила 60 млн гривень на реконструкцію стадіону Авангард
Стадіон Авангард у Рівному / фото з відкритих джерел

Керівник бюджетної комісії міської ради Рівного повідомив, що в наступному році буде виділено чималу суму на реконструкцію стадіону Авангард.

"60 мільйонів гривень, згідно з уже проголосованим бюджетом на 2020 рік, депутати міської ради погодилися виділити на продовження реконструкції стадіону Авангард.

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Таку ініціативу підтримували не всі обранці. Депутат Назарій Поліщук озвучив пропозицію зарезервувати гроші до тих пір, поки до реконструкції арени фінансово не приєднається державний бюджет. Втім, цю пропозицію під час голосування не підтримали", – цитує голову бюджетної комісії міської ради Рівного Олега Карпяка Суспільне.

Реконструкція стадіону Авангард стартувала навесні цього року. Її вартість становить понад 200 мільйонів гривень. Очікується, що реконструкція триватиме до травня 2021 року.

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