Верес – унікальний клуб в українському футболі. Падіння і злети команди ще більше згуртували армію фанатів, відданість яких воістину вражає. Історію клубу треба писати разом з такими прихильниками, і керівництво рівнян зробило унікальний крок, аби ця ідея стала реальністю, а не гучною і порожньою заявою.

"Верес виходить на фондовий ринок", – минулої весни ця новина сколихнула не лише футбольний, а й національний інформаційний простір. Вихід на ІРО (Initial Public Offering) для України – справжня бізнес-екзотика. Тим паче, що зробив такий крок не технологічний стартап, а тоді ще клуб Першої ліги. Об'єктивно – фондовий ринок в Україні мертвий, тому ажіотаж навколо події був цілком зрозумілим.

Створений фанатами: як Металіст 1925 виріс до еліти

Ми ставали свідками багатьох гучних заяв про "народні клуби", "право вболівальників вирішувати важливі питання" тощо. У підсумку все завершувалося підходом "хто платить – той замовляє музику".

Слава про рівненських фанатів завжди гучно лунала Україною, а серіал Дмитра Поворознюка "Футболіст" наочно продемонстрував, що чутки відповідають дійсності. Президент Вереса Іван Надєїн завжди відзначав їхню особливу роль у творенні клубу. Разом з командою фахівців він зробив історичний крок, щоб кожен фанат вболівав не лише за свою команду, а й за долю своєї власності.

З квітня 2020 року Верес став Публічним акціонерним товариством. Це єдина форма власності, яка дозволяє розміщати акції на фондовій біржі.

Parimatch – драйвер розвитку українського спорту. В портфелі партнерських проектів бренду – вісім клубів представників УПЛ (Шахтар, Десна, Маріуполь, Львів, Верес, Чорноморець, Металіст 1925, Дніпро-1), Федерація баскетболу України, Українська хокейна ліга та інші.



Parimatch є лауреатом великої кількості світових і всеукраїнських премій: "SBC awards", "Effie Awards", "Людина року" та інші. Бренд активно розвиває соціальні проекти в рамках діяльності фонду Parimatch Foundation.

Акції – це не депозит в банку, коли вкладаєш певну суму та отримуєш відсоток. Це свідоцтво про власність певної частки статутного капіталу, яка надає власнику певні права. Серед них – право брати участь в управлінні товариством, отримувати дивіденди (коли товариство отримує прибуток та розподіляє його серед акціонерів) та розраховувати на свою частку від залишкової вартості підприємства у разі ліквідації.

До виходу на ІРО Верес готувався довгі 2 роки. Тобто практично одразу по приходу в клуб президент Іван Надєїн та керівництво працювали над тим, щоб рівненська команда була народною не лише в назві, а й в юридичній площині. Дивізіон українського чемпіонату та місце команди у турнірній таблиці не мали абсолютно жодного значення – історичний вихід на ІРО був стратегічним планом, зупинити втілення якого не мали жодні обставини.

До виходу на фондову біржу статутний капітал Вереса складав 6 мільйонів гривень. Клуб випустив 500 тисяч акцій номінальною вартістю 100 гривень, тобто згідно плану статутний капітал мав вирости до 50 мільйонів гривень.

Доволі часто у коментарях до новин про акції Вереса скептики вправлялися у гумористичних підколах. "Волл-стріт завмер в очікуванні", "Агов, Reddit, тут нові акції під'їхали" – подібні жарти можна було зустріти під кожним постом. Але, як завжди буває у житті, працьовиті оптимісти завжди перемагають диванну іронію.

З 12 квітня 2021 року акції Вереса розмітили на торговельній системі біржі ПФТС. Заявку на купівлю приймав емітент – ПАТ "Верес". Офіційно придбати акції рівненського клубу можна було б до 1 березня 2022 року... якби вони залишилися. Фанати Вереса не залишили скептикам абсолютно жодних шансів.

Вже через 5,5 місяців, 29 вересня, було зафіксовано: усі 500 тисяч акцій рівненського Вереса продано! Контрольний пакет придбав президент Іван Надєїн, решту – фанати та бізнес. Власники щонайменше 5% акцій можуть скеровувати своїх кандидатів у наглядову раду клубу. Кожен акціонер отримує фінансовий звіт діяльності клубу. Прозорість, відкритість, інноваційність та просто шалена підтримка фанатів – це те, що робить Верес по-справжньому народним клубом.

Вихід на ІРО коштував клубу 1 мільйон гривень, а в підсумку Верес заробив 50 мільйонів. Для усвідомлення відданості тих, хто придбав акції, потрібно розуміти наявність витрат на відкриття та обслуговування брокерського рахунку. Але акціонери Вереса не чекають, поки хтось зробить з їхнього клубу зірку, а пишуть його історію власними силами.

Дохід від продажу акцій піде на будівництво клубної бази. Перехід Вереса у статус Публічного акціонерного товариства – це не про залучення інвестицій через брак коштів. Це історія об'єднання однодумців незалежно від віку, доходу, статусу та професії навколо спільної ідеї – розвитку рідного клубу, який першим в Україні став по-справжньому народним.