– Ця команда для мене – як сім’я, і мені це дуже подобається. Місто живе футболом, живе цією командою. Коли я приїхав сюди, всі гравці, увесь персонал зустріли мене обіймами – немов це моя родина. І мені це дуже сподобалося.

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– Що ви знаєте загалом про український футбол? Можливо, бачили, де грає наша команда?

– Знаю, що це дуже важкий чемпіонат. Тут багато класних гравців – швидких, сильних, енергійних. Але я постараюся викладатися на повну заради команди. Сподіваюся, ми досягнемо всіх поставлених цілей цього сезону.

– Які головні відмінності між чемпіонатом Греції та чемпіонатом України?

– Можливо, тут більше гравців з дуже великою швидкістю, з великою фізичною силою. І тут менше позиційної гри – більше гри за спину, передач і ривків. Тут гра дуже швидка.

– Як би ви описали себе трьома словами, щоб наші вболівальники краще вас пізнали?

– Пристрасть, швидкість і сила.

– Як відреагувала ваша родина на ваше рішення приїхати в Україну? Чи не вважали вони, що тут занадто небезпечно?

– Так, вони хвилювалися. Але ми дізналися більше про Рівне – це безпечне місто. Все ОК, рухаємось далі, – сказав Стамуліс для прес-служби Вереса.

Нагадаємо, Константінос став першим грецьким легіонером в історії Вереса. Контракт з 24-річним захисником підписаний на два роки.

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