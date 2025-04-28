Рівер Плейт здолав Бока Хуніорс перед рекордними 85 тисячами фанатів – 17-річний суперталант забив штрафним з 30 метрів
Рівер Плейт виявився сильнішим за Бока Хуніорс в черговому аргентинському Суперкласіко.
Чемпіонат Аргентини, Апертура, 15-й тур
Рівер Плейт – Бока Хуніорс – 2:1
Голи: Мастантуоно, 26, Дріуссі, 45 – Мерентіель, 39
Естадіо Монументаль зібрав найбільшу аудиторію у своїй історії – 85 018 фанатів сиділи на трибунах. Місцева публіка залишилася задоволеною.
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Рівер Плейт у середині першого тайму вийшов уперед завдяки шедевру Франко Мастантуоно. 17-річний півзахисник штрафним ударом з 30 метрів поцілив точнісінько у дев'ятку. Хлопця вже давно пов'язують з топ-клубами Європи.
Бока відігралася завдяки помилці Пеццелли. Чемпіон світу махнув повз м'яч і випустив на рандеву з воротарем Мерентіеля. Останнє слово все ж було за Рівером. Екс-форварду Зєніта Себастьяну Дріуссі двічі дали без перешкод розстрілювати Марчесіна – друга спроба таки досягла цілі.
По перерві голів не було, тому Рівер Плейт святкує перемогу в Суперкласіко. "Мільйонери" піднялися на третю сходинку групи В, натомість Бока Хуніорс навіть після поразки очолює групу А.
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