Рівер підписав нову угоду з німецькою компанією Adidas, повідомляє офіційний сайт клубу.

Рух співпрацюватиме з чемпіоном Аргентини

"Мільйонери" домовилися з технічним партнером про 6-річний контракт. Цей договір дозволить продовжити союз гранда зі спортивним брендом, який триває з 1982-го. Якраз під кінець дії нового контракту сторони відзначать 45-річчя партнерства.

За час співпраці Adidas розробив для Рівера понад 85 варіантів футболок. Саме дизайнерські рішення німецького гіганта зробили культовими футболки, в яких La Banda здобула 4 Кубка Лібертадорес, Міжконтинентальний кубок і безліч трофеїв на внутрішній арені. Екіпірування від Adidas на Монументалі не соромляться називати частиною ідентичності.

Щоправда, тривалий союз міг розпастися. Торік Adidas майже за чверть століття потому почав знову вдягати найпринциповішого опонента "мільйонерів" – Бока Хуніорс. Німці не тільки почали платити "генуезцям" більше (10 млн доларів "чистими" замість 9 млн плюс бонуси для Рівера), а й додали до нової форми конкурента провокативний принт La Mitad +1 – натяк на фанатську армію з 50 % країни + 1 уболівальник. Ситуацією могла скористатися Puma, але Adidas вирішив не втрачати старих друзів.

Рівер Плейт нарік угоду найкращою в історії Аргентини, але деталей не оголосив. Однак, місцева преса вже рознюхала основні цифри контракту. Отже, за 6 років La Banda гарановано отримає 59,5 млн доларів. Puma пропонувала схожі параметри, але "трилисникові" збільшили відсоток від продажу для Рівера до 25 % (конкуренти давали 20 %).

Найголовніше, що "мільйонери" впродовж місяця після укладення нової угоди отримають 20,8 млн. Вдалося обійти і Бока Хуніорс. "Генуезці" домовилися про ті ж 10 млн на рік, але Рівер підписав кращий контракт через вигідніший курс аргентинського песо до американського "зеленого".

Нагадаємо, що Рівер Плейт достроково став чемпіоном Аргентини та гратиме в Копа Лібертадорес-2022. Перемога в головному турнірі Південної Америки натомість змусить Adidas розщедритися на зайвий мільйон.

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