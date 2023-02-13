Вчора "мільйонери" приймали Аргентінос Хуніорс на легендарному Монументалі. Реконструкція арени розпочалася ще у 2014 році, але через пандемію та інші проблеми основні роботи завершились лише зараз. До 2024-го ще потрібно владнати певні косметичні нюанси, які не заважають грати.

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Основні зміни – переробка фасаду стадіону, новий сучасний газон, заміна крісел, усунення бігових доріжок. Місткість Монументаля зросла на 10 тисяч і зараз є рекордною для всієї Південної Америки (84 тисячі). На цьому стадіоні грає не лише Рівер, а й збірна Аргентини, яка є чинним чемпіоном світу.

"Мільйонерам" вдалося вирвати перемогу в історичному матчі. Команда Мартіна Демікеліса пропустила першою, проте потім відповіла двома голами з пенальті. Працівники стадіону у перерві поливали трибуни водою, щоб збуджена юрба бодай трохи охолола.

Entretiempo y ¡mucho calor en el Monumental! ?️ pic.twitter.com/okd0GKY4mW — Diario Olé (@DiarioOle) February 12, 2023

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